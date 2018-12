Italia, bilancio: Roma e Bruxelles, sei mesi vissuti pericolosamente

Gli economisti concordano sul fatto che il rischio che il proprio debito diventi insostenibile sia una minaccia per tutta l'Eurozona, in particolar modo per la Francia .

"Le banche transalpine sono molto esposte al debito pubblico italiano, l'economia francese dipende molto da quella italiana, quindi se qualcosa va storto per l'economia italiana, nei mercati o per il debito, ciò potrebbe davvero danneggiare la Francia".

Mettendo in guardia da Bruxelles, il Ministro dell'Interno Salvini scredita non poche volte i cosiddetti burocrati europei.

Matteo Salvini, vice Premier italiano:

"I nemici dell'Europa sono quelli asserragliati nel bunker di Bruxelles, sono Juncker e Moscovici che hanno portato precarietà e paura in Europa".

Elena Cavallone, Euronews:

"Poiché l'Italia rimane ferma sulle sue posizioni, a novembre la Commissione Europea dichiara che il piano non rispetta in modo serio le norme fiscali dell'Unione, il che giustifica l'apertura della procedura per deficit eccessivo".

Preoccupazione emerge dalle parole del Commissario per gli affari economici, Pierre Moscovici.

"Chi pagherà il conto supplementare? - dice - Continuiamo a credere che questo bilancio comporti rischi per l'economia italiana, per le sue imprese, per i risparmiatori ed i contribuenti".

Questa mossa ha lo scopo di far pressione sull'Italia: se estremizzato, questo processo porterebbe all'imposizione di sanzioni economiche all'Italia, una punizione senza precedenti nella vita ventennale dell'Euro.

Ma quando gli si domanda una risposta alla lettera della Commissione, Salvini replica: "Aspettavo la lettera di Babbo Natale, risponderemo educatamente come abbiamo sempre fatto".

Nel frattempo, i tassi d'interesse aumentano ed altri leader dell'Unione intimano all'Italia di rivedere le proprie idee.

Di fronte alla gravità della situazione, Roma smorza i toni con Bruxelles, proponendo di ridurre il deficit al2,04%.

Ma non è abbastanza: dopo giorni di estenuanti negoziati, il 19 dicembre si raggiunge un compromesso: l'Italia riconosce che il piano non è in grado di stimolare l'economia quanto previsto, fornendo alla Commissione ulteriori garanzie sul proprio deficit strutturale.

Il compromesso arriva giusto in tempo per Natale: per ora, il Paese evita le dolorose conseguenze di una misura disciplinare, pur rimanendo sotto stretta marcatura da parte della Commissione Europea.

Se Roma non rispetterà gli impegni, potrebbe ancora materializzarsi l'incubo di una procedura di infrazione.