Auto:Sticchi Damiani premierà piloti Aci

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile club d'Italia, parteciperà, venerdì primo marzo 2019, alla premiazione dei titoli Aci Sport 2018, la festa che la delegazione Aci Sport Sicilia dedica annualmente ai migliori protagonisti del motorsport su quattro ruote. La presenza di Sticchi Damiani è stata annunciata dal delegato regionale, e componente della Giunta sportiva Aci, Armando Battaglia. Il programma della cerimonia, che concluderà la stagione agonistica appena trascorsa e darà il via alla prossima, è in fase di completamento, ma sono attese altre sorprese e presenze di prestigio da parte dei piloti.

