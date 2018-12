Trump: "L'unico problema degli Usa è la Fed"

Le borse crollano e Trump se la prende con la banca centrale degli Stati Uniti. "L'unico problema per la nostra economia è la Fed" twitta. Come se non ci fosse il calo della crescita, lo shutdown e tutto il resto. Non è la prima volta che il presidente attacca la banca centrale, colpevole a suo dire di aver innalzato i tassi di interesse.

Il tweet di Trump sulla Fed

"La Fed è come un potente giocatore che non riesce a segnare perché gli manca il tocco" twitta Trump. "Non capiscono il mercato, la guerra commerciale, il dollaro forte e neanche lo shutdown" scrive.