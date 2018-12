Libia: missione lampo per il presidente del Consiglio Conte

Missione lampo in Libia per il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Appena atterrato a Tripoli ha incontrato il presidente, riconosciuto dall'Onu, al-Sarraj e il Presidente dell'Alto Consiglio di Stato, al-Meshri. Conte ha auspicato pubblicamente che il 2019 sia l'anno della svolta per la stabilizzazione della regione, dove sostano 700mila immigrati irregolari.

Il governo italiano tiene a precisare che la visita rientra pienamente nella roadmap messa a punto dall'Onu, dopo la conferenza di novembre di Palermo. In agenda anche l'incontro con il generale Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico e avversario di al-Sarraj, personaggio fondamentale per la riuscita della Conferenza nazionale preludio delle elezioni di primavera.