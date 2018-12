L'onlus italiana dalla Siria al Libano, in lotta contro disabilità e dipendenze

Marco Pasquini dirige Armadilla, una cooperativa italiana presente in Siria e in Libano, dove lotta contro le disabilità facendo lavorare a stretto contatto medici e operatori italiani con i loro colleghi siriani.

Il conflitto siriano Pasquini l'ha visto nascere e crescere, e la sua analisi sulla politica e sui media è severa. Nella lunga intervista capirete che cosa venga fatto per le famiglie che hanno figli disabili in un territorio devastato, come si lotti ora anche contro le dipendenze (da alcool, droga, gioco d'azzardo) anche in Libano. Anche grazie all'impegno di un sindaco (che vi presenteremo prossimamente) a Nabatieh, nel Libano meridionale.

Una lunga intervista che vi invitiamo ad ascoltare con calma, quando avrete il tempo necessario, se volete capire un po' meglio ciò che accade e che non troverete sui giornali.