Sci: a Nadia Delago discesa 2 Zauchensee

(ANSA) - ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 19 DIC - Nadia Delago, azzurra di 21 anni originaria della Val Gardena, ha fatto il bis e ha vinto anche la seconda discesa della Coppa Europa disputata oggi a Zauchensee. La sorella minore di Nicol, arrivata seconda ieri nella discesa di Coppa del mondo in Val Gardena, ha vinto in 1'06"63 davanti all'austriaca Elisabeth Reisinger (1'06"85) e alla svizzera Luana Fluetsch (1'07"12).

