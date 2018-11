Cina: anchor virtuale, futuro o morte del giornalismo?

Niente paura, al momento è ancora il sottoscritto in c arne ed ossa a parlare da questo microfono, ma in futuro, dovremmo fare l'abitudine a convivere con questi "colleghi virtuali". L'agenzia stampa cinese Xinhua ha messo a punto un sofisticato software in grado di simulare realisticamente i suoni del linguaggio umano, i movimenti delle labbra e le espressioni per creare questa nuova generazione di anchorman televisivo. Ma dietro le quinte c'è un "originale" che ha prestato volto e movenze ed il risultato è stato sorprendente.

Qiu Hao, giornalista agenzia di stampa Xinhua "Quando mi hanno detto che sarei stato il modello per questo anchor virtuale, ho avuto sentimenti contrastanti, da una parte ero curioso e interessato, d'altra mi chiedevo se mi avrebbe davvero rimpiazzato".

E il timore è proprio questo. All'agenzia Xinhua fanno sapere che espanderanno il programma e il giornalista virtuale verra utilizzato anche per la conduzione di in una All News...

Anchor Virtuale "Salve, sono AI e non sono soggetto alle leggi sul lavoro cinese, posso lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno"

Ma forse questo aspetto, per noi in carne ed ossa, è meglio non farlo sapere troppo agli editori... ... non si sa mai...