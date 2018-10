Festa del Cinema: Scorsese incanta Roma ed elogia il cinema italiano

Lunedì serata speciale alla Festa del Cinema di Roma. La città eterna si è inchinata al re di Hollywood: Mr. Martin Scorsese, che ha ricevuto il secondo premio alla carriera di quest'edizione, dopo quello assegnato all’attrice francese Isabelle Huppert. ll regista di capolavori come Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, Gangs of New York è tornato sul palco di Roma dodici anni dopo la prima volta: "L'ultima volta che sono stato qui era per la prima edizione del festival e presentavo The Departed. Pensavo avrei concluso la mia carriera con quel film, invece a quanto pare piacque alla gente".

Scorsese ha poi parlato della sua passione per il cinema italiano, elogiando in particolare Le notti di Cabiria di Federico Fellini, uno dei film che l'ha segnato maggiormente.