Urne aperte per le amministrative in Polonia

Urne aperte in Polonia per le elezioni amministrative, considerate un vero e proprio test per in vista delle elezioni politiche del prossimo anno per il partito "Diritto e giustizia" del premier conservatore Mateusz Morawiecki, tra i primi ad entrare ai seggi con i figli al seguito.

Dopo la schiacciante vittoria riportata nel 2015, il partito di Morawiecki è entrato in rotta con l'Unione Europea per via di una serie di riforme giudiziarie da molti giudicate come pericolosamente antimemodratiche. La formazione può perô contare su un'ondata di popolarità trainata da una robusta crescita economica e da una considerevole spesa sociale.

Secondo gli ultimi sondaggi, Diritto e Giustizia avrebbe oggi il sostegno del 45 per cento degli elettori, mentre risultano in calo i partiti di opposizione. Piattaforma civica , che ha governato la Polonia dal 2007 al 2015, si attesta al 23,9 per cento, mentre tutte le altre formazioni rimangono al di sotto del 10 per cento.