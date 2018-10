Grecia: vandalismo contro ambasciata canadese

Una decina di persone hanno attaccato l'ambasciata canadese di Atene distruggendo e vandalizzando l'ingresso della sede diplomatica e riempiendo di scritte le mura che circondano il palazzo. L'attacco è stato rivendicato da un collettivo noto come Rouvikonas ed ha motivazioni politiche o quantomeno ecologiste, in correlazione con l'apertura e il lavoro in un miniera, di proprietà di un'azienda canadese, nel nord del paese. Secondo le accuse del mondo altermondialista questa mniera sarebbe estremamente inquinante e non rispetterebbe dunque le minime regole di sicurezza ed estrazione. Rouvikounas non è nuova a questa serie di attacchi. Il gruppo è attivo dal 2015 ed ha condotto azioni simili contro le ambasciate di Iran, Israele o Arabia Saudita.