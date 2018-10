Quasi centomila prenotazioni per Picasso a Milano

Contando i biglietti prenotati, la mostra "Picasso, Metamorfosi" che apre al Palazzo Reale di Milano si preannuncia come un evento record. Sono già oltre 90 mila, infatti, le persone che si sono procurate il prezioso tagliando di ingresso. Prezioso come le oltre 200 opere divise in sei sezioni, per una mostra dedicata al rapporto che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua lunga e prolifica carriera, con il mito e l'antichità.