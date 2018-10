Pallavolo: italiane alle final six dei mondiali

Sono finiti anche gli aggettivi per descrivere le performance della nazionale femminile italiana di pallavolo. Questo finesettimana iniziano le final six ai mondiali di Osaka in Giappone. Alla corazzata azzurra s'inchinano anche gli Stati Uniti. E fanno 9 vittorie di fila. Arriva un altro 3-1. Gli Usa nazionale campione del mondo in carica ora rischiano l'eliminazione. Un perfetto gioco di squadra dietro alle schiacciate di Paola Egonu, schiacciatrice che in elevazione supera i 3 metri di alezza e che, è brutto dirlo, ma spiega la sua potenza, nell''incontro precedente aveva mandato all'ospedale una giocatrice della Russia che non aveva trattenuto uno dei missili aria-terra della numero 18 italiana.