May al congresso dei Tories: "Non ho paura di un no-deal"

È arrivata in sala così, riproponendo un balletto fatto durante una recente visita in Africa, poi diventato virale. La premier britannica Theresa May al congresso dei Tories ha tenuto un intervento a tutto tondo. Su Brexit ha replicato indirettamente alle critiche di eccessiva morbidezza con l'unione: "nessuna paura di una hard Brexit (di un no deal)" qualora non si trovasse un accordo con Bruxelles.

Rispetto agli ingressi dei migranti ha detto: