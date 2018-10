Arrestato il rapinatore più ricercato di Francia

In manette dopo tre mesi di latitanza il rapinatore più ricercato di Francia. Personaggio da romanzo, noto alla polizia dalla più tenera età e al grande pubblico per un libro di confessioni e una spettacolare fuga dal carcere, Redoine Faïd è stato arrestato a Creil, città feudo della sua famiglia, un'ora a nord di Parigi. L'operazione, che ha coinvolto un'ottantina di agenti, ha portato alla cattura di altre tre persone, tra cui un fratello di Faïd e due suoi nipoti. Due suoi presunti complici sono stati arrestati nelle stesse ore a Parigi.

Una vita da romanzo (in onda su tutte le televisioni)

In isolamento dopo una prima fuga nel 2013, Redoine Faïd scontava una pena a 53 anni di carcere. Dietro le sbarre dal 1998 in seguito a una condanna a 20 anni, nel 2009 era uscito per buona condotta e aveva fatto il giro delle televisioni per promuovere un libro in cui riassumeva la sua parabola di crimine e redenzione (Redoine Faïd Braqueur - Des cités au grand banditisme).

"Liberato dal cielo": a luglio la fuga in elicottero

Tornato in carcere perché sospettato di una rapina, costata la vita a un'agente municipale, il 1° luglio era fuggito in elicottero dal penitenziario di Reau, grazie al una meticolosissima operazione, nel complesso durata appena due minuti.