Iss: la nuova missione di "astroLuca"

Si chiama Beyond, "Oltre" in italiano, la nuova missione di Luca Parmitano, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che per la seconda volta affronterà lo spazio. È prevista per il luglio del 2019. L'annuncio nel giorno in cui AstroLuca, questo il soprannome di Parmitano, compie 38 anni. Parmitano è una specie di superman travestito da persona normale. Si sottometerà a prove mai tentate prima. Prove i cui risultati, paradossalmente, serviranno a tante persone che a causa di brutte patologie, le stelle non le guardano mai.

Così Parmitano: "Per quanto ne so gli esperimenti che realizzerò nello spazio non sono mai stati tentati".