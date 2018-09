Germania: Scrabble cambia nome, i fan non apprezzano

Scrabble è tornato al centro dell'attenzione in Germania, dove molte persone sono rimaste scioccate nell'apprendere che il loro gioco da tavolo preferito stava cambiando nome in vista del suo settantesimo anniversario, diventando "Buchstaben-YOLO" ("Lettera-YOLO").

Il nuovo nome ha fatto scalpore tra i membri dello Scrabble Club tedesco. Il termine YOLO, acronimo di "You Only Live Once" ("si vive una volta sola"), è stato scelto come parola dell'anno dei giovani sei anni fa.

Il cambio di nome

Mattel, il produttore americano di Scrabble, voleva ringiovanire uno dei loro giochi da tavolo più amati.

"Come editori di Scrabble, stiamo ovviamente osservando questi sviluppi più che mai e alla fine abbiamo deciso di agire in modo contemporaneo e forse di far tornare una o due Generazioni Y dai giochi elettronici al sacchetto di lettere", ha detto Anne Polsak della Mattel's Corporate Communications.

I fan di Scrabble

Anche il fan club Scrabble Deutschland è stato completamente sorpreso dal colpo di marketing, ed è stato "tutt'altro che entusiasta", come ha detto il presidente Sebastian Herzog in un'intervista con Euronews.

Quest'ultimo infatti definisce il cambio di nome uno "schiaffo in faccia". Permettere che più parole "giovanili" siano incluse nel gioco significherebbe qualche cambiamento nelle regole.

Herzog ha detto che si sta chiedendo se anche lo Scrabble Club dovrà rinominarsi, per seguire l'esempio della nuova iniziativa.