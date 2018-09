Mondiali di Judo: star asiatiche dominano la sesta giornata a Baku

La Mongolia batte il Giappone sotto gli occhi di Khaltmaa Battulga, Presidente della Mongolia ed ex campione di judo.

Aaron Wolf, è detronizzato da Otgonbaatar Lkhagvasuren, incoraggiato dall’entusiasmo dei fan e delle bandiere della Mongolia in tribuna.

La vincitrice del Grand Slam di Tokyo, Shori HAMADA, segna ancora una vittoria per il Giappone a Baku nella categoria -78 kg.

Una giornata segnata dalle sue grandi abilità atletiche, da tecnica e forte resistenza che le sono valse la medaglia d'oro.

Alla semifinale del 2009, la campionessa mondiale Marhinde Verkerk perdeva contro l'Hamada in seguito a hopping o-uchi-gari che le dava l'ippon.

L'Hamada riconquista l'oro sconfiggendo un'altra judoka olandese, la numero-uno Guusje Steenhuis. Grande la soddifazione dei fan giapponesi. La Steenhuis ha preso il suo terzo shido quando è uscita dall'area di combattimento, cedendo il meritato titolo alla giapponese.

A incoronarla campionessa, il Presidente e fondatore del Taishan Group, Bian Ziliang

"È sempre stato il mio sogno vincere in uno di questi grandi eventi, come i campionati del mondo o le Olimpiadi. Quindi, questo è un momento felice per me" - ha detto la judoka Hamada - "Questa partita è il più lungo periodo di golden score che io abbia mai vissuto. Quando ho questi incontri cosi ravvicinati in corsa per l'oro, finisco spesso per perdere. Quindi, convincevo la mia mente di concentrarsi nel puntare decisamente alla vittoria."