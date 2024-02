Judo, l'Azerbaigian chiude in bellezza il Grand Slam di Baku

Nel terzo e ultimo giorno del Grand Slam di Baku, l'Azerbaigian si è aggiudicato un'altra medaglia d'oro con Murad Fatiyev

Anche il terzo giorno del Grand Slam di Baku ha regalato un'entusiasmante giornata di judo nella capitale azera.

E ancora una volta, sono numerosissimi i bambini accorsi per riempire la National Gymnastics Arena per ammirare i loro eroi sportivi sulla via della gloria in uno degli eventi principali del World tour dell'IJF.

La finale dei -90 kg ha visto Murad FATIYEV affrontare il campione ungherese Krisztian TOTH. A quasi quattro minuti dal golden score, Fatiyev ha colto una ghiotta occasione e ha superato il suo avversario, per la gioia del pubblico. "Il pubblico ci ha sostenuti molto, ed è forse grazie a loro se ho ottenuto questo risultato. Abbiamo già vinto tre medaglie d'oro e crediamo che nella prossima finale ne otterremo un'altra". Farid GAYIBOV, ministro della Gioventù e dello Sport dell'Azerbaigian, ha consegnato le medaglie.

Guusje STEENHUIS e Yuliia KURCHENKO hanno concluso la sfida al golden score dopo una dura battaglia nei -78 kg. La judoka olandese non ha però perso tempo e con un ko-uchi gari nel primo scambio ha avuto ragione della sua avversaria e ha conquistato il titolo. La medaglia le è stata consegnata da Vladimir BARTA, direttore sportivo dell'IJF. "Era un po' che non vincevo una medaglia d'oro, e per questo è davvero importante per la mia fiducia dimostrare a tutti che posso portare a casa un titolo. Alla gente piacciono molto le tecniche di lancio e le vittorie: è davvero bello".

Nei -100 kg il numero uno del mondo Ilia SULAMANIDZE si è assicurato il primo posto sul podio, grazie ad una tecnica di sacrificio che ha portato Piotr KUCZERA a perdere per ippon. La medaglia gli è stata consegnata dall'amministratore delegato di Harvest Group, Almaz ALSENOV.

Nei+78 kg Romane DICKO ha conquistato il titolo con una vittoria in finale contro l'italiana Asya TAVANO. Le medaglie sono state consegnate da Mohammed MERIDJA, direttore didattico e tecnico dell'IJF.

Nei +100 kg, Valeriy ENDOVITSKIY ha concluso l'evento in grande stile contro Dzhamal GAMZATKHANOV con un grandioso ippon! Le medaglie sono state consegnate da Ki-Young JEON, direttore degli arbitri dell'IJF.

E ancora una volta i judoka azeri hanno dato spettacolo per il nutrito pubblico di casa, mostrando la loro passione e il loro impegno per il judo. Con la conclusione del Grand Slam di quest'anno, il World tour si congeda. Prossimo appuntamento previsto per il 1 marzo a Tashkent, in Uzbekistan.