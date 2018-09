MotoGP: Márquez re di Aragon, Dovizioso secondo

Marc Márquez mette un'ipoteca sul titolo iridato, grazie al successo al Gran Premio di Aragon, il sesto stagionale per il catalano. Ad aiutare il pilota Honda di certo è la caduta pochi metri dopo la partenza del poleman, Jorge Lorenzo. Al via il maiorchino va largo e viene sbalzato in aria dalla sua Ducati.

Via libera, quindi, per l'altro ducatista, Andrea Dovizioso, e per Márquez, in lotta per il successo dall'inizio alla fine. A inserirsi tra i due, anche Andrea Iannone. L'abruzzese in sella alla Suzuki prova a rovinare i piani ai due. Ma a tre tornate dal termine è lo spagnolo ad avere la meglio, involandosi verso il successo davanti al pubblico di casa.

A cinque gare dalla fine del Mondiale, 72 punti separano Márquez da Dovi, mentre Rossi,- solo ottavo ad Aragon - è lontano.