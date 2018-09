Ryanair: il personale in Belgio deciso a scioperare

La proposta di Ryanair di applicare il diritto del lavoro belga al personale basato a Charleroi solo nel 2020 è "inaccettabile", per cui le sigle sindacali belghe mantengono la partecipazione allo sciopero europeo indetto per venerdì 28 settembre. La Cne "rifiuta di cadere in questa trappola" della compagnia aerea irlandese che mira solo a "dividere i lavoratori, guadagnare tempo ed evitare lo sciopero". La controproposta, infatti, si applicherebbe solo ai lavoratori assunti direttamente da Ryanair, ma non al 50% del personale attuale a i nuovi assunti che sono sotto contratto Crewlink, e che dunque ne resterebbero esclusi. Ryanair si è detta pronta ad accettare che "tutte le future convenzioni collettive di lavoro che saranno registrate in Belgio siano sottoposte al diritto belga e che i tribunali belgi siano competenti per tutti i litigi legati a queste convenzioni" a partire dal primo marzo 2020.(ANSA).