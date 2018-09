Tunisia-Italia: il caso dei pescatori di Zarzis e la politica dei rimpatri

Valentina Zagaria, è una ricercatrice in antropologia alla London School of Economics di Londra. Tra il 2015 e il 2017 ha vissuto a Zarzis in Tunisia, e pochi giorni fa ha firmato un articolo su Open Democracy sul caso dei sei pescatiori della città tunisina, arrestati il 29 agosto con l' accusa di favoreggiamento all'immigrazione illegale dalle autorità italiane, ancora in attesa di giudizio.

Un caso che ha scatenato proteste in Tunisia e per il quale alcuni ministri tunisini si sono mobilitati per chiedere la liberazione dei pescatori. Partendo da questo evento, a lei abbiamo chiesto di spiegarci lo stato delle relazioni tra Tunisi e Roma alla luce degli ultimi sviluppi che riguardano gli accordi sui rimpatri tra i due paese, nel giorno dell'incontro tra il Ministro Salvini e il suo omologo tunisino.

Tunisi ha detto no alle proposte avanzate dal Viminale sulla modifca degli accordi sui rimpatri per accelerare il rientro in patria dei 184 migranti arrivati a Lampedusa nei giorni scorsi. La vicenda dei pescatori di Zarzis - spiega Zagaria - ha avuto un impatto nelle relazioni tra i due paesi insieme alla volontà - spiega la ricercatrice - da parte delle autorità tunsine di non finire in accordi come quelli tra l'Unione Europea e la Turchia ma c'è di più.

La Tunisia - è primo paese d'origine degli sbarchi in Italia dall'inizio dell'anno secondo il Viminale, con il 21% prima dell' Eritrea. Nei primi mesi del 2018 sono arivati in Italia 1910 tunisini, contro 1810 eritrei e al terzo posto 695 nigeriani, non accetta di diventare una nuova Libia, con la quale confina e dalle quale si differenzia, come spiega Zagaria.

Hai seguito la vicenda dei pesatori di Zarzis, quali sono le ultime?. Sono ancora in prigione nonostante la mobilitazione delle autorità tunisine e delle associazioni sia in Tunisia che in Italia

Restano in prigione dove si trovano dal 29 agosto e ci resteranno fino all'udienza, venerdì 21 . Un'udienza che arriva dopo un'indagine preliminiare. Non si sa se il caso passerà al processo o meno - anche se perfino diversi ministri in Tunisia abbiano espresso il loro supporto per i pescatori e abbiano chiesto all'Italia la loro liberazione la giustizia deve prendere il suo corso. L'udienza si farà il 21 e fino ad allora questi sei pescatori che hanno tra i 45 e i 58 anni e che sono le persone che in famiglia lavorano di più e senza di loro ci sono 6 famiglie in seri guai.