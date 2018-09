No pasaran! L'omaggio del Clapton ai volontari della guerra civile spagnola

Il club ha spiegato che si tratta di un omaggio ai volontari stranieri arrivati nel paese da tutta Europa per unirsi alle Brigate Internazionali che combattevano contro l'esercito del dittatore Francisco Franco.

La squadra, che prevedeva di vendere non più di 250 esemplari, ha ricevuto ordini per circa 5mila magliette e non è riuscita a far fronte alle richieste. L'indumento ha i colori della Repubblica e le stelle a tre punte che rappresentano le Brigate Internazionali.

Robert Cowan, membro del club, spiega cosa c'è di positivo nel ricordare i giovani che sono andati in Spagna durante la guerra civile: "Penso che molti dei ragazzi potrebbero non sapere che molte persone in questa comunità hanno lasciato il paese negli anni '30 per combattere per i loro principi. E penso che questo sia molto positivo."

Centinaia di volontari inglesi sono andati in Spagna per raggiungere quelle truppe. Tra le loro fila c'erano intellettuali come gli scrittori George Orwell e Laurie Lee.

Adesso, la squadra londinese, che gioca nell'Essex Senior League, vuole ricordare quei giovani.