Stato dell'Unione, Juncker: "UE progetto di pace, nazionalismo veleno dannoso"

Ad otto mesi dalle prossime elezioni europee, sono passati in rassegna i temi piú caldi affrontati dall'Unione nell'ultimo anno .

È un discorso in cui difende l'idea di un' Europa unita, comunitaria e contraria ai nazionalismi .

A Strasburgo, il Presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker , ha tenuto l'atteso discorso sullo stato dell'Unione davanti al Parlamento Europeo, riunito in seduta plenaria.

L'Europa dovrebbe dire no al nazionalismo malsano e sì al patriottismo illuminato

"Abbracciamo il tipo di patriottismo che non è diretto contro gli altri, ma diciamo no al nazionalismo che cerca colpevoli anziché cercare soluzioni che ci permettano di coesistere meglio, è un veleno dannoso", afferma Juncker, ribadendo il concetto di Europa come "progetto di pace".

Il Presidente della Commissione, inoltre, sottolinea l'impossibilità di elaborare soluzioni "ad hoc" ogni volta che arriva un'imbarcazione, aprendo alle "vie di migrazione legale" e proponendo il rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europea, oltre alla creazione di un'agenzia europea per l’asilo.

"Gli Stati membri non hanno ancora la giusta proporzione tra responsabilità per la propria sovranità e la necessaria solidarietà tra loro - aggiunge - io sono e rimango contro i confini interni.

Laddove esistenti, debbono essere rimossi: se rimangono, dovrebbero costituire un inaccettabile passo indietro per l'Europa".

In merito alla Brexit, poi, l'Unione Europea rispetta ma non condivide la decisione di Londra e solidarizza con l'Irlanda per la questione dei confini con il Regno Unito.

"Quando si lascia l'Unione - ribadisce Juncker - non si può godere degli stessi privilegi di uno Stato membro: abbandonando l'unione, ovviamente non si fa più parte del Mercato unico, né di alcune parti di esso".

Ed ancora: il ruolo internazionale dell'euro, il libero arbitrio sulla questione dell'ora legale, ed un pensiero appassionato sull'Europa.

"Qualche anno fa, proprio qui - conclude il Presidente - ho detto che l'Europa era l'amore della mia vita: ebbene, amo ancora l'Europa e lo farò per sempre".

Juncker ha anche proposto una nuova alleanza Africa - Europa, basata sulla cooperazione anziché sulla beneficenza, affrontando infine altri temi delicati, come l’avanzata del populismo in molti Paesi membri e la sicurezza dei cittadini europei.

A seguire, gli undici punti chiave del discorso: