Tra i presenti anche il giovane inventore Phathwa Senene di Johannesburg: "Questa non è una normale scopa - ci spiega il ragazzo - perchè è connessa ad internet. Se uno spazzino preme il pulsante verde, questa segnala i siti di discarica illegali al comune. Se si preme il pulsante blu, vengono inviate segnalazioni di perdite d'acqua in città. Se si preme il pulsante rosso, si invia un rapporto sul crimine e le emergenze cittadine."

Migliaia di persone, esponenti del governo ma anche dell'industria, si sono riunite qui a Durban, in Sud Africa, per il Telecom World , organizzato dall'ONU. Un evento tecnologico per presentare i risultati dell'innovazione globale, dalla finanza digitale all'intelligenza artificiale, alla connettività fino alla sicurezza informatica".

Questa è l'ultima realtà virtuale: aumentare la sicurezza nel settore minerario. Una nuova frontiera insieme all'intelligenza artificiale. Secondo una nuova ricerca quest’ultima potrebbe aumentare l'attività economica globale di 13 trilioni di dollari entro il 2030. Cifre considerevoli.

Un futuro sempre più connesso e tecnologico non solo per i consumatori ma anche, e soprattutto per imprese stesse, che vedono il settore dell’hi-tech come fonte di enorme reddito. Secondo Houlin Zhao, segretario generale dell'UIT per poter avere una connessione tra la comunità locale e le nuove tecnologie, abbiamo bisogno delle PMI. Sono fondamentali. Sono proiettate al futuro, conoscono le tecnologie, e conoscono il mercato.

Idee, progetti, start up per un mondo sempre più connesso.