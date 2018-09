Tsipras da Strasburgo: "Valori Ue contro estremismi"

In un discorso alla plenaria del Parlamento europeo - il premier greco Alexis Tsipras ha parlato dei valori dell'Europa e dell'importanza di questi per far fronte alle forze di estrema destra. Un accenno anche all'uscita del paese dagli aiuti della Troika. Non ripeteremo gli errori del passato, continueremo lo sforzo riformista ha aggiunto. e sulla crisi migratoria, ha commentato l'abbiamo gestita con umanità mentre altri Paesi alzavano barriere:

In Europa ci sono sempre più tecnocratici ed è sempre più concentrata sugli stati nazionali. Le decisioni cruciali sono state prese a porte chiuse, attraverso degli incontri tra gruppi informali senza rispondere ai cittadini europei e senza rimanere vicino a loro. E poi ci sono state istituzioni di tecnocratici come la Troika che hanno tenuto le chiavi del potere economico senza rendere conto a nessuno.

Tsipras ha anche ricordato che il ritorno ai principi servirà per affrontare difficili sfide come le prossime elezioni europee:

Da questo palco voglio avvertitvi. Il fallimento dell'Unione Europea nel dare risposte funzionali e democratiche alle sfide moderne porterà al trionfo dello sciovinismo e al ritorno degli anatgonismi nazioanlistici. Renderà l'Europa molto frammentata senza unità e coerenza senza un ruolo internazionale e alcun tipo di prospettiva

Su un'Europa che non cede alle spinte populiste verterà il messaggio atteso per mercoledì da parte di Juncker sullo stato dell'Unione. Un monito contro le divisioni del continente. Il Presidente della Commissione farà il punto sulla situazione in Europa.