Sono passati 17 anni da quell’11 settembre, giorno che ha cambiato per sempre la storia degli Stati Uniti e del mondo.

Come da tradizione numerose le cerimonie e le commemorazioni per le oltre tremila persone morte nel cuore di New York in seguito all’attacco alle Torri Gemelle. Questa anno la Grande Mela ha deciso di riaprire la stazione della metropolitana del World Trade Center, andata completamente distrutta nell'attacco. E ora vista come una fase di rinascita.