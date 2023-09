Terremoto in Marocco, le immagini della devastazione da Asni

Case crollate, strade bloccate dai detriti ed edifici pericolanti che rischiano di collassare da un momento all'altro. Sono immagini della devastazione quelle che arrivano da Asni, nella provincia di Al Haouz, l'area dell' epicentro del terremoto nella regione di Marrakech-SafiI. Un villaggio pieno di vita ora raso al suolo e avvolto dalle macerie.

In questa provincia le scuole rimarranno chiuse fino a che non terminerà l'emergenza.

Molte case in villaggi remoti di montagna sono state costruite con mattoni di fango e sono state le prime a crollare sotto le forti scosse. Mentre le squadre di soccorso dall'estero cominciano ad arrivare, le autorità marocchine hanno già eretto rifugi di emergenza.

I cittadini si stanno recando negli ospedali di Marrakech per donare il sangue per i feriti. Tra i donatori c'erano anche alcuni membri della squadra nazionale di calcio del Marocco.

I soccorritori marocchini stanno affrontando una corsa in corso contro il tempo per estrarre i sopravvissuti dalle macerie dei villaggi di montagna, il terzo giorno dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito le montagne dell'Atlante l'8 settembre scorso.

Le vittime accertate sono 2500, al momento, e altrettanti sono i feriti gravi. Un bilancio che sembra destinato a salire mano a mano che proseguono le operazioni di soccorso.

Il terremoto è stato il più letale in Marocco da quando un terremoto del 1960 ha distrutto Agadir, uccidendo almeno 12.000 persone.