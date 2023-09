Terremoto in Marocco, corsa contro il tempo per estrarre i sopravvissuti

no comment

I soccorritori stanno affrontando una corsa contro il tempo per estrarre i sopravvissuti del terremoto dalle macerie dei villaggi devastati delle montagne dell'Atlante, in Marocco. Il terremoto di magnitudo 6,8 che ha squarciato la terra l'8 settembre scorso, a sud ovest della città di Marrakech ha provocato più di 2.100 morti e oltre 2.400 feriti, molti di loro ricoverati in gravi condizioni, secondo i dati ufficiali aggiornati al 10 settembre.Le autorità hanno registrato più di 1.300 morti nella sola provincia di Al-Haouz, luogo dell'epicentro. Solo qui più di 18mila famiglie sono state colpite, secondo la televisione pubblica del Marocco.