Cambiamento climatico, il summit di Nairobi

I negoziati sul clima in corso in Kenya si chiudono questo mercoledì, i leader intendono parlare con una voce sola al fine di trovare la giusta armonia verde per il Continente, in vista peraltro di nuovi finaziamenti. L'Africa è particolarmente vulnerabile all'impatto che ha il cambiamento climatico, per questo il presidente keniota William Ruto si è battuto a favore di una accelerazione a favore della transizione energetica verde. Nella dichiarazione finale, l'Africa climate summit di Nairobi chiederà alla comunità internazionale di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo alleggerendo il pesante fardello del debito del continente e riformando il sistema finanziario globale per sbloccare gli investimenti. I leader chiederanno inoltre ai Paese maggiormente inquinanti di onorare gli impegni climatici assunti da tempo nei confronti delle nazioni più povere. Secondo gli analisti, il vertice porterà a una serie di incontri chiave che anticiperanno il summit sul clima delle Nazioni unite di novembre ( tra gli altri il G20 di questo fine settimana).