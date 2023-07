Tifone Doksuri, uomo intrappolato sopra all'auto salvato dai soccorritori in Cina

I soccorritori portano in salvo un uomo intrappolato sopra un'auto a causa dell'alluvione nella provincia cinese di Hebei. Le piogge torrenziali e gli allagamenti sono una delle molte conseguenze dirette del passaggio del super tifone Doksuri, che ha messo in ginocchio le Filippinee Taiwan prima di arrivare in Cina.Lunedì le forti piogge del tifone hanno colpito il nord della Cina, uccidendo almeno due persone a Pechino, spazzando via le auto e costringendo la capitale a emettere la massima allerta per le inondazioni e le frane.

