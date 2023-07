A San Pietroburgo la parata militare della Marina, Putin promette 30 nuovi navi da guerra

Il 30 luglio si è svolta a San Pietroburgo la parata annuale della Marina russa alla presenza del presidente Vladimir Putin, che ha colto l'occasione per fare un annuncio. "La Russia sta attuando con fiducia gli obiettivi su larga scala della politica marittima nazionale e continua ad aumentare gradualmente la potenza della sua flotta. Solo quest'anno altre 30 nuove navi da guerra di varie classi si uniranno ad essa", ha detto Putin.

Poi ha ringraziato il personale della Marina russa per aver portato a termine gli obiettivi prefissati in "modo impeccabile": "I nostri marinai danno tutto, mostrano vero eroismo e combattono con coraggio, come i nostri grandi antenati, in nome della nostra patria".