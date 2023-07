Elezioni Uzbekistan, Mirziyoyev stravince con l'87% dei voti

Si è votato il 9 luglio in Uzbekistan per le elezioni presidenziali.I cittadini hanno scelto di riconfermare il capo di Stato Shavkat Mirziyoyev con più dell'87% delle preferenze e un'affluenza dell'80%.Quest'ultimo ha governato il Paese dal 2016, dopo essere stato capo del Governo per tredici anni, sotto la presidenza di Islam Karimov, ed è stato riconfermato nel 2021 con l'80% dei consensi. Appena ad aprile 2023 il mandato presidenziale è stato esteso da cinque a sette anni, tramite un plebiscito, e ora è rinnovabile per una volta. Questo permetterebbe a Mirziyoyev di restare al potere fino al 2037 perché non si terrebbe conto dei precedenti mandati. Mirziyoyev ha promesso di inaugurare l'era del "nuovo Uzbekistan" basato sul rispetto dei diritti umani come valore supremo.

Si è votato il 9 luglio in Uzbekistan per le elezioni presidenziali.

I cittadini hanno scelto di riconfermare il capo di Stato Shavkat Mirziyoyev con più dell'87% delle preferenze e un'affluenza dell'80%.

Quest'ultimo ha governato il Paese dal 2016, dopo essere stato capo del Governo per tredici anni, sotto la presidenza di Islam Karimov, ed è stato riconfermato nel 2021 con l'80% dei consensi.

Appena ad aprile 2023 il mandato presidenziale è stato esteso da cinque a sette anni, tramite un plebiscito, e ora è rinnovabile per una volta. Questo permetterebbe a Mirziyoyev di restare al potere fino al 2037 perché non si terrebbe conto dei precedenti mandati.

Mirziyoyev ha promesso di inaugurare l'era del "nuovo Uzbekistan" basato sul rispetto dei diritti umani come valore supremo. Gli sfidanti erano Ulugbek Inoyatov del partito democratico popolare, Abdushukur Khamzaev, candidato per il partito ecolegista e Robakhon Makhmudova del partito socialdemocratico, tutti poco noti al grande pubblico, motivo per cui il confronto è stato definito impari.