I volontari dell'associazione benefica ucraina "Repair Together" ballano sulle note di un dj, mentre rimuovono mattoni e detriti dai siti degli edifici bombardati nel distretto settentrionale di Chernihiv.

"Questo è un esempio di come i giovani possano rendersi utili, senza compromettere il modo in cui ci piace trascorrere il nostro tempo e cioè ascoltando musica", dice il dj Dmytro Trofymenko. "Invece di andare in palestra, stiamo rimediando alle conseguenze dell'occupazione russa".