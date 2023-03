Scopri le prime tendenze dell'evento orologiero dell'anno. Quarantotto firme presenteranno i loro nuovi segnatempo a Watches and Wonders, consentendo a professionisti e appassionati di orologi di confrontarsi sugli come sta evolvendo il settore.

Per la prima volta, gli eventi "In the City" si svolgono anche nel cuore di Ginevra, che batterà al ritmo delle lancette degli orologi per tutta la settimana.