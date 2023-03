Rivolta in Israele contro Netanyahu: 700mila persone in piazza

no comment

Nottata di forti proteste in Israele, a causa del licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il fermo della controversa riforma giudiziare. Oltre 700.000 persone sono scese in strada a Tel Aviv. La polizia ha aperto gli idranti e lanciato lacrimogeni contro la folla in rivolta.