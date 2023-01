A Dubai è stato inaugurato Atlantis The Royal, il resort più lussuoso del mondo. Celebrità e personaggi di spicco sono arrivati per un fine settimana esclusivo, riservato agli invitati, che ha visto Beyoncé intrattenere gli ospiti. Per la cantante, vincitrice di 28 Grammy, è stata la prima esibizione dopo quattro anni. Uno spettacolo per cui, secondo indiscrezioni, sarebbe stata pagata 22 milioni di euro. Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson e l'ex star degli One Direction Liam Payne erano tra i presenti. I festeggiamenti sono stati caratterizzati anche da un enorme spettacolo pirotecnico e da cene preparate da chef di fama mondiale, tra cui Nobu Matsuhisa, Mich Turner e José Andrés.

