La storica Sheikh Zayed Road e lo Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard di Dubai sono stati trasformati in una gigantesca pista ciclabile per uno dei più grandi eventi comunitari dell'emirato. Migliaia di ciclisti si sono allenati alle 5 del mattino per affrontare il percorso di 12 km della Dubai Ride, che si svolge nell'ambito del Dubai Fitness Challenge, evento che dura un mese. L'iniziativa sportiva, giunta alla sesta edizione, incoraggia gli abitanti della città a impegnarsi in 30 minuti di attività fisica per 30 giorni.