no comment

Palloncini colorati riempiono i cieli del New Jersey mentre prende il via il 39° Festival annuale della lotteria del New Jersey. È il più grande festival estivo di mongolfiere e musica del Nord America con base nell'aeroporto di Solberg a Readington.

Durante il festival, che si svolgerà fino a domenica 31 luglio, si potranno ammirare fino a 100 palloncini.