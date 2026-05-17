I luoghi segreti di balneazione in acqua dolce del Portogallo sono ora molto più facili da trovare.

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È stata lanciata una nuova app dedicata alle spiagge fluviali del Paese, che aiuta i viaggiatori a scoprire rifugi nascosti nell'entroterra, lontano dalle affollate coste dell'Algarve.

L'app, dal nome quanto mai appropriato River Beaches (fonte in inglese), arriva proprio mentre continua a crescere la domanda di destinazioni per nuotare più tranquille e immerse nella natura, lontane dalle spiagge affollate.

Disponibile sull'Apple App Store e presto anche su Google Play, mappa oltre 130 luoghi di balneazione nell'entroterra, meno conosciuti, con spiagge, fotografie e descrizioni.

In che modo l'app aiuta chi visita le spiagge fluviali?

L'app, disponibile in portoghese, inglese e spagnolo, raccoglie anche i consigli di chi ha già visitato questi luoghi, per migliorare l'esperienza dei visitatori e aiutarli a sfruttare al massimo ogni località.

I filtri dell'app permettono di individuare le spiagge in base alle proprie preferenze: da quelle con ristoranti, parcheggi e servizi igienici a quelle con bagnino o adatte a bambini e cani.

River Beaches intercetta il crescente interesse per i luoghi di balneazione in acqua dolce, diventati un'alternativa sempre più gettonata alle spiagge affollate, soprattutto durante le ondate di calore.

Molti di questi luoghi si trovano nelle aree montuose e boscose del Portogallo centrale, in particolare lungo i fiumi Mondego, Zêzere e Alva.

Sebbene l'app sia gratuita e non contenga pubblicità, il team che l'ha sviluppata afferma che il 50% degli utili sarà destinato a progetti di rinaturalizzazione dei fiumi e di ritenzione idrica in tutto il Paese. L'obiettivo è preservarne la bellezza naturale per le generazioni future.

In Portogallo esiste già una consolidata cultura delle app dedicate alle spiagge e alle condizioni dell'acqua. L'app di Vodafone «Praia em Directo», attiva da molti anni, fornisce dati in tempo reale su decine di spiagge costiere e fluviali del Portogallo continentale e delle isole, inclusi qualità dell'acqua, temperatura e informazioni sulla presenza di bagnini.