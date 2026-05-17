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Portogallo, nuove spiagge fluviali nascoste: una app le fa scoprire

Le spiagge fluviali, come la Praia Fluvial de Loriga, sono sempre più popolari in Portogallo.
Le spiagge fluviali, come la Praia Fluvial de Loriga, sono sempre più popolari in Portogallo. Diritti d'autore  André Mota/Unsplash
Diritti d'autore André Mota/Unsplash
Di Saskia O'Donoghue
Pubblicato il Ultimo aggiornamento
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La app gratuita River Beaches mappa oltre 130 aree balneabili interne in Portogallo, mentre sempre più viaggiatori scelgono fiumi in montagna e foreste al posto delle affollate località costiere.

I luoghi segreti di balneazione in acqua dolce del Portogallo sono ora molto più facili da trovare.

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È stata lanciata una nuova app dedicata alle spiagge fluviali del Paese, che aiuta i viaggiatori a scoprire rifugi nascosti nell'entroterra, lontano dalle affollate coste dell'Algarve.

L'app, dal nome quanto mai appropriato River Beaches (fonte in inglese), arriva proprio mentre continua a crescere la domanda di destinazioni per nuotare più tranquille e immerse nella natura, lontane dalle spiagge affollate.

Disponibile sull'Apple App Store e presto anche su Google Play, mappa oltre 130 luoghi di balneazione nell'entroterra, meno conosciuti, con spiagge, fotografie e descrizioni.

In che modo l'app aiuta chi visita le spiagge fluviali?

L'app, disponibile in portoghese, inglese e spagnolo, raccoglie anche i consigli di chi ha già visitato questi luoghi, per migliorare l'esperienza dei visitatori e aiutarli a sfruttare al massimo ogni località.

I filtri dell'app permettono di individuare le spiagge in base alle proprie preferenze: da quelle con ristoranti, parcheggi e servizi igienici a quelle con bagnino o adatte a bambini e cani.

River Beaches intercetta il crescente interesse per i luoghi di balneazione in acqua dolce, diventati un'alternativa sempre più gettonata alle spiagge affollate, soprattutto durante le ondate di calore.

Molti di questi luoghi si trovano nelle aree montuose e boscose del Portogallo centrale, in particolare lungo i fiumi Mondego, Zêzere e Alva.

Sebbene l'app sia gratuita e non contenga pubblicità, il team che l'ha sviluppata afferma che il 50% degli utili sarà destinato a progetti di rinaturalizzazione dei fiumi e di ritenzione idrica in tutto il Paese. L'obiettivo è preservarne la bellezza naturale per le generazioni future.

In Portogallo esiste già una consolidata cultura delle app dedicate alle spiagge e alle condizioni dell'acqua. L'app di Vodafone «Praia em Directo», attiva da molti anni, fornisce dati in tempo reale su decine di spiagge costiere e fluviali del Portogallo continentale e delle isole, inclusi qualità dell'acqua, temperatura e informazioni sulla presenza di bagnini.

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