I green di Casablanca: un paradiso del golf dal tocco culturale

Esploriamo la scena golfistica in evoluzione di Casablanca e la sua inconfondibile offerta culturale in Golf Travel Tales con Immy Barclay.

In questo episodio, Immy ci accompagna in un'avventura golfistica al Tony Jacklin Golf Casablanca, prima di immergersi nell'ineguagliabile energia creativa della città.

Presentato attraverso splendide viste aeree, il Tony Jacklin Golf Casablanca è un capolavoro a 18 buche progettato nel mezzo alla foresta di Bouskoura dal leggendario Tony Jacklin. Immy ci accompagna attraverso le caratteristiche e le sfide di questo campo par 72, cimentandosi in colpi tecnici, prima di esplorare le altre strutture del campo. Tra queste, la moderna clubhouse progettata dall'architetto Angel Taborda Britch, oltre a punti ristoro, servizi spa e ampie terrazze di lusso.

Successivamente, ci spostiamo in città per immergerci nel panorama della street art di Casablanca, prima di ammirare la gloria architettonica della Moschea Hassan II, un vivace punto di incontro locale in riva al mare. È poi il momento di un aperitivo rilassante ad Ain Daib, zona opulenta e molto nota per i bar e i ristoranti alla moda.

Si chiude così questa coinvolgente e dinamica esperienza nel cuore del Marocco con Immy, lasciandoci un quadro vivido e vivace di una città dove golf, cultura e storia formano una combinazione perfetta.