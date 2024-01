Terremoto, scontro tra aerei: è sicuro viaggiare in Giappone?

Un aereo passeggeri si è schiantato in fiamme a Tokyo dopo essersi scontrato con un velivolo che portava aiuti alla costa occidentale colpita dal terremoto.

Lunedì il Giappone è stato colpito da una serie di potenti terremoti che hanno provocato almeno 48 morti. Migliaia di edifici sono stati danneggiati da incendi e frane.

Martedì, poco prima delle 18.00 ora locale (10.00 CET), un volo della Japan Airlines si è scontrato con un aereo della guardia costiera giapponese che si stava dirigendo all'aeroporto di Niigata per portare aiuti alla zona colpita dal terremoto. L'aereo passeggeri è atterrato in fiamme sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo.

Il bilancio è di cinque morti e diciassette feriti.

Allarme tsunami revocato in Giappone

È stato emesso un allarme tsunami per la prefettura di Ishikawa, sulla costa centro-occidentale del Giappone. Lunedì pomeriggio sono stati emessi avvisi di tsunami di livello inferiore per il resto della costa occidentale dell'isola principale di Honshu e per l'isola settentrionale di Hokkaido.

L'allerta è stata declassata alcune ore dopo e tutte le allerte tsunami sono state revocate alle prime ore di martedì, ma a coloro che vivono nelle zone costiere è stato consigliato di non tornare a casa. Alcune località sono state colpite da onde di oltre un metro.

I treni nella regione sono stati fermati, ma il servizio è stato in gran parte ripristinato nel pomeriggio di martedì. Alcuni tratti di autostrade sono stati chiusi e alcuni voli sono stati sospesi.

L'acqua, l'energia elettrica e il servizio di telefonia cellulare erano ancora interrotti in alcune aree martedì.

Il Paese rimane in allerta per ulteriori scosse.

Quali sono gli attuali consigli di viaggio per il Giappone?

Il Ministero degli Esteri britannico ha avvertito che sono possibili ulteriori scosse di assestamento e che i collegamenti di trasporto sono interrotti.

Consiglia ai viaggiatori che si trovano nelle zone colpite di seguire le istruzioni delle autorità locali e di controllare i notiziari NHK World, l'Agenzia meteorologica giapponese e l'Agenzia nazionale del turismo giapponese per le informazioni in tempo reale.

Quali sono le zone colpite dai terremoti in Giappone?

Le aree colpite comprendono la costa del Mar del Giappone in: Ishikawa, Yamagata, Niigata, Toyama, Fukui, Hyogo, Hokkaido, Aomori, Akita, Kyoto, Tottori e Shimane, oltre alle isole Iki e Tsushima.

Le scosse sono iniziate vicino alla penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nel Giappone occidentale, il giorno di Capodanno.

La regione comprende località turistiche, oltre a siti designati come patrimonio culturale.

Cosa fare in caso di terremoto?

Il Giappone è frequentemente colpito da terremoti a causa della sua posizione lungo l'"Anello di Fuoco", un arco di vulcani e faglie nel bacino del Pacifico.

In caso di terremoto, l'Agenzia Nazionale del Turismo giapponese consiglia di proteggere la testa con una borsa o un oggetto rigido. Se vi trovate in albergo o in un alloggio, riparatevi sotto un tavolo resistente. In alternativa, mettetevi al sicuro in uno spazio aperto o vicino a un pilastro robusto che non sia esposto alla caduta di oggetti.

Alla fine della scossa, cercate l'uscita più vicina e seguite le istruzioni del personale. Evitare di usare gli ascensori. Se vi trovate all'interno di un ascensore al momento della scossa, premete tutti i pulsanti dei piani e scendete non appena l'ascensore si ferma, se è sicuro.

Cosa fare in caso di allerta tsunami?

Se viene emesso un avviso di tsunami, le onde possono raggiungere un metro di altezza. Non entrate in mare o nei fiumi, state lontani dalle spiagge e tornate in luogo riparato.

Un avviso di tsunami significa un rischio maggiore di onde alte fino a tre metri, mentre un avviso di tsunami maggiore potrebbe significare onde tra i cinque e i 10 metri. In caso di allerta, è necessario evacuare verso un luogo più sopraelevato o un rifugio per tsunami.

L'allerta tsunami di lunedì è la più grave da quando, nel marzo 2011, un grave terremoto e uno tsunami colpirono il nord-est del Paese, uccidendo 18.000 persone.