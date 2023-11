Di Gleb Stolyarov; Euronews Travel Agenzie: Reuters

I proprietari di jet privati russi stanno cambiando destinazioni. Stop a Costa Azzurra e Seychelles. Meglio Dubai e Turchia

Nei due anni precedenti la guerra in Ucraina, un Boeing 737 privato legato all'oligarca russo Vladimir Yevtushenkov ha attraversato il mondo, visitando la Costa Azzurra, le Maldive e le Seychelles.

Quest'anno, invece dei tradizionali luoghi di miliardari, il jet ha visitato gli Stati ex-sovietici Kirghizistan, Kazakistan e Bielorussia una manciata di volte, oltre alla Cina, come mostrano i dati di tracciamento dei voli di Flightradar24.

A dimostrazione delle limitazioni e della portata delle sanzioni occidentali in vigore dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, alcuni dei ricchi e potenti russi stanno trovando il modo di tenere in volo i loro jet personali, come riporta l'agenzia di stampa Reuters. Ma le restrizioni hanno fortemente limitato i luoghi in cui gli aerei possono viaggiare.

Dove vengono sanzionati i viaggiatori russi?

Il Boeing legato a Yevtushenkov era tra gli almeno 50 jet privati reimmatricolati sotto la bandiera russa dopo l'invasione del febbraio 2022, secondo i dati del registro aeronautico nazionale, precedentemente non riportati, esaminati da Reuters fino all'inizio di agosto.

Secondo due fonti senior dell'industria aeronautica russa, non autorizzate a parlare con i media e che hanno parlato a condizione di anonimato, molti dei jet privati rimpatriati erano associati a politici di spicco e a figure commerciali.

Giurisdizioni come Aruba e l'Isola di Man, dove alcuni dei jet erano precedentemente registrati, osservano le sanzioni occidentali. Ciò ha reso difficile ottenere l'assicurazione, il carburante e i permessi per gli aerei di proprietà russa che volano sotto le loro bandiere, ha detto una delle fonti.

Mettere gli aerei sotto la bandiera russa permette loro di volare da e verso nazioni che non hanno imposto un divieto di volo o dove i singoli viaggiatori non sono stati sanzionati, tra cui Turchia e Dubai.

Nonostante queste manovre, più della metà della flotta russa di jet privati e aziendali, circa 400, rimane bloccata all'estero o è stata venduta, ha stimato la stessa fonte, sulla base della sua vasta conoscenza del settore.

Il numero totale di jet d'affari sotto bandiera russa è ora di 145, in aumento rispetto ai 97 di inizio marzo 2022, secondo l'elenco.

A causa delle sanzioni, agli aerei russi è vietato l'ingresso nell'Unione Europea a 27 Paesi, dove in passato gli oligarchi russi volavano spesso per affari e per piacere e dove molti jet privati a loro collegati erano registrati prima della guerra, come dimostrano i numeri di coda.

Come fanno i proprietari di jet russi ad aggirare le sanzioni sui viaggi?

Entrambe le fonti dell'aviazione, che organizzano e gestiscono jet d'affari, hanno detto che alcuni proprietari di jet volano dalla Russia alla Turchia o agli Stati ex-sovietici e poi noleggiano aerei diversi per gli aeroporti dell'UE, a condizione che gli individui non siano soggetti a sanzioni personali.

Esempi di questa pratica si verificano almeno una volta alla settimana, ha aggiunto una delle fonti, senza fornire esempi specifici.

Secondo i dati doganali, alcuni dei velivoli rimpatriati sono legati a imprese statali e dirigenti d'azienda che hanno sostenuto il presidente Vladimir Putin nella guerra in Ucraina o che sono associati a lui.

I dati doganali mostrano che la maggior parte degli aerei privati rimpatriati dopo lo scoppio della guerra è tornata in Russia dai Paesi ex sovietici, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Turchia.

Come nel caso del Boeing legato a Yevtushenkov, gli altri aerei reimmatricolati hanno evitato di attraversare lo spazio aereo dell'UE e si sono mantenuti in Paesi considerati amici della Russia, come mostrano i dati di Flightradar24.

Ai proprietari di jet privati sono state tarpate le ali

Tra l'inizio del 2020 e l'invasione dell'Ucraina, il Boeing di Yevtushenkov ha effettuato diversi viaggi in Germania, Lussemburgo, Svizzera e Maldive, e uno ciascuno in Croazia, Repubblica Ceca e Seychelles, secondo i dati di Flightradar24.

Ha inoltre viaggiato 105 volte in Russia, 17 in Francia, otto in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e in Lettonia, cinque in Gran Bretagna e quattro in Turchia.

Dopo l'inizio dell'invasione, l'aereo ha volato tra gli aeroporti di Turchia, Emirati Arabi Uniti, Oman e Kazakistan per il resto del 2022, senza mai attraversare il territorio dell'UE. In quel periodo ha effettuato solo 14 viaggi.

Secondo il registro aeronautico russo, pubblicato sul sito web di Rosaviatsiya in agosto, il jet è stato registrato sotto bandiera russa alla fine di dicembre.

I dati doganali mostrano che è stato importato ufficialmente in Russia il 30 dicembre da Bishkek, la capitale dell'ex membro sovietico Kirghizistan, dopodiché i suoi voli sono stati in gran parte limitati alla Russia.

Finora, nel 2023, ha volato 47 volte in Russia e nove volte in Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia e Cina.