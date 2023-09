Volete qualcosa di spettrale da fare in vista di Halloween? Questo tour per "apprendisti vampiri" al Burg Forchtenstein potrebbe fare al caso vostro

Le famiglie si riuniscono al castello per scoprire la storia di Vlad Tepes Dracula.

Un evento chiamato "Draculade" immerge i bambini nella sua leggenda attraverso costumi e storie "spaventose".

La serata prevede una visita alla Galleria degli antenati al Burg Forchtenstein, dove è esposto un dipinto a olio del XVII secolo raffigurante Vlad Tepes.

Si può partecipare a un tour intorno al castello: lostorico giro permette ai bambini di calarsi nei panni del famigerato personaggio.

La serata inizia con i genitori che aiutano i loro figli a indossare i costumi di Dracula, completi del caratteristico mantello.

Il tour è illuminato da torce, in un'atmosfera inquietante che ricorda l'epoca del signore dei vampiri.

"Voglio educare i miei figli a vivere la storia in modo vivace, in questo modo potranno ricordare meglio quando la vedranno davvero - dice Andrea Stupitz, una visitatrice del castello - penso sia un'ottima occasione per imparare la storia di Dracula in un castello così mistico di sera o per ascoltarne la narrazione".

Quali tesori attendono al Forchtenstein?

Uno dei punti salienti dell'evento è la visita alla Galleria degli antenati del castello di Forchtenstein: qui è esposto un ritratto a figura intera del XVII secolo di Vlad Tepes (1431-1476), voivoda di Valacchia, soprannominato Dracula.

Questo ritratto, che fa parte della collezione della Fondazione privata Esterházy, aggiunge un tocco storico alla serata.

Chi era Vlad Tepes, il "vero" Dracula?

La personalità storica di Vlad Tepes Draculea è quella di un "sovrano del suo tempo, che approfittò del momento per mettere in pratica le sue idee di gestione di un Paese, di difesa di un Paese - spiega Florian Bayer, responsabile della collezione della Fondazione Privata Esterhazy - naturalmente già nel XIV, XV e XVI secolo fu esaltato come personaggio storico attraverso una tradizione scritta, dipinti e schizzi fatti da lui, soprattutto nell'Europa centrale".

Bran Castle is pictured in Bran, Romania AFP

Il Dracula di Bram Stoker, pubblicato nel 1897, è cresciuto di popolarità nel corso del XX e XXI secolo: nel corso degli anni, sono stati creati innumerevoli film e adattamenti.

Tuttavia, l'associazione tra il Dracula di Stoker e Vlad Tepes si è sviluppata solo durante il regime comunista, come strategia di marketing per attirare turisti in Romania.

A Brasov, proprio in Romania, l'archivista Bogdan Popovici mette in evidenza i documenti storici relativi a Vlad Tepes.

"Ho fatto una ricerca con un collega di Brasov alcuni anni fa, secondo cui sino agli anni '60 non c'era alcuna associazione tra il personaggio di Bram Stoker e Vlad Tepes.

Questa è stata sviluppata durante il regime comunista per il mercato occidentale, per attirare i turisti".

"Dracula" al Burg Forchtenstein offre un'opportunità unica di esplorare la complessa storia di Vlad Tepes, separando i fatti dalla finzione ed immergendo i partecipanti in una notte di inquietante divertimento e scoperta storica.

