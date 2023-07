Giro di vite da parte della popolare isola indonesiana nei confronti dei viaggiatori che non rispettano le regole

Bali sta valutando di introdurre il divieto di scalare le montagne in risposta alla crescente maleducazione dei turisti.

L'isola indonesiana è famosa per le sue cime vulcaniche e le lussureggianti risaie. Ma ai visitatori potrebbe essere negato l'accesso alle escursioni all'alba sul popolare Monte Batur e su altre 21 montagne, a causa di una serie di incidenti irrispettosi verificatisi di recente.

L'anno scorso, un influencer russo è stato espulso dal Paese dopo aver posato nudo su un antico albero sacro. A marzo, un altro turista è stato espulso dopo che una sua foto seminudo sul Monte Agung è diventata virale.

Il divieto proposto rientra nel piano del governatore di Bali Wayan Koster di limitare i comportamenti indecenti.

Il divieto di arrampicata in montagna a Bali verrà applicato?

In una conferenza stampa tenutasi il 31 maggio, Koster ha annunciato il divieto di scalare le montagne con "effetto immediato". Secondo quanto riferito, il divieto si applicherebbe sia ai locali sia ai turisti, tranne che durante le cerimonie religiose.

Tuttavia, il ministro del turismo Sandiaga Unoi ha successivamente dichiarato che la proposta era ancora in discussione e che avrebbe dovuto essere approvata dal parlamento locale, come riporta il quotidiano britannico The Independent.

A giugno, un operatore di trekking in montagna ha dichiarato al National Geographic di non aver ancora visto alcun cambiamento.

Quali altre norme e regolamenti sta introducendo Bali?

I turisti che visitano Bali potrebbero presto ricevere consigli su come vestirsi in modo modesto e comportarsi in modo appropriato nei luoghi sacri, secondo il piano di Koster.

L'isola ha già introdotto altre misure per arginare i comportamenti pericolosi e irrispettosi dei turisti.

All'inizio di quest'anno, le autorità hanno vietato ai turisti di noleggiare motociclette dopo una serie di infrazioni al codice della strada commesse da stranieri.

Il controverso progetto di vietare il sesso extraconiugale in Indonesia non si applicherà tuttavia ai turisti.

Mentre l'Indonesia è un Paese a maggioranza musulmana, l'induismo balinese è la religione principale a Bali.

L'isola ospita templi indù e siti sacri, tra cui il Monte Agung, un vulcano attivo considerato la dimora degli dei. È una delle quattro montagne sacre, insieme a Batur, Batukao e Abang.