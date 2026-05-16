Ad almeno sette persone - tra cui diversi personaggi legati all'estrema destra europea - è stato impedito di partecipare alla manifestazione organizzata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson nel centro di Londra il 16 maggio.

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Alcuni di coloro che sono stati banditi dalle autorità britanniche avrebbero dovuto rivolgersi alla folla durante la marcia "Unite the Kingdom", ma il ministero dell'Interno ha rifiutato la loro autorizzazione elettronica di viaggio (ETA), il sistema introdotto nel 2026 che, una volta concesso, consente ai cittadini stranieri esenti da visto di visitare il Regno Unito più volte nell'arco di due anni.

Shabana Mahmood, segretario all'Interno, ha dichiarato che il divieto è stato imposto perché la loro presenza nel Regno Unito "non favorisce il bene pubblico".

Eva Vlaardingerbroek e Ada Lluch, influencer e commentatrici rispettivamente dei Paesi Bassi e della Spagna, così come il deputato fiammingo Filip Dewinter e l'europarlamentare polacco Dominik Tarczyński, hanno condiviso la notizia dei loro divieti sui social media, insieme agli screenshot che li informavano della decisione.

La polizia metropolitana ha avvertito gli organizzatori della manifestazione che saranno ritenuti responsabili se gli oratori diffonderanno discorsi di odio durante l'evento, che l'anno scorso ha attirato più di 100.000 partecipanti e ha portato a 25 arresti e due dozzine di agenti feriti.

Secondo le forze dell'ordine, l'evento del 2026 è destinato a segnare "uno dei giorni più impegnativi per la polizia di Londra negli ultimi anni", in quanto coincide con una manifestazione in solidarietà con il giorno della Nakba palestinese e con la finale della FA Cup allo stadio di Wembley.

Una risposta accesa

Diverse personalità statunitensi hanno dichiarato di essersi viste negare l'ingresso nel Regno Unito, tra cui il commentatore Joey Mannarino e l'influencer MAGA Valentina Gomez, che ha parlato alla manifestazione dello scorso anno.

Il primo ministro britannico Keir Starmer non ha rivelato l'identità delle persone che sono state bandite, ma le ha descritte come "agitatori di estrema destra".

In una dichiarazione condivisa il 15 maggio, ha affermato che il suo governo non avrebbe ostacolato le proteste pacifiche, ma che avrebbe "bandito coloro che entrano nel Regno Unito" per fomentare la violenza.

In un altro discorso pronunciato l'11 maggio, ha dichiarato: "Non permetteremo a persone di venire nel Regno Unito, minacciare le nostre comunità e diffondere l'odio nelle nostre strade".

La decisione di vietare agli oratori di partecipare all'edizione di quest'anno ha aperto la strada a speculazioni e dibattiti online, con molti che sostengono che la mossa sia un affronto alla libertà di parola e al diritto individuale di criticare le politiche migratorie.

Su X, Tommy Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon e che ha diverse condanne penali, ha dichiarato che il governo britannico stava "vietando agli americani in massa" l'ingresso nel Paese.

Robinson ha contrapposto il divieto al fatto che "migliaia" di cosiddetti "invasori" vengono "accompagnati ogni settimana e sistemati in hotel!", facendo un riferimento incendiario agli immigrati e ai richiedenti asilo.

Da tempo critica la politica di Starmer in materia di immigrazione e ha ripetutamente diffuso false affermazioni e teorie cospirative sugli immigrati e i musulmani nel Regno Unito.

Chi sono le persone bandite e cosa hanno detto?

Tarczyński, europarlamentare del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, ha promesso di "fare causa" a Keir Starmer in risposta al suo divieto, se il primo ministro dovesse mai lasciare l'incarico.

"Non il governo, non il Ministero dell'Interno, ma Starmer personalmente", ha dichiarato il 12 maggio su X.

Tarczyński è noto per le sue posizioni fortemente anti-immigrazione e per le sue dichiarazioni controverse, tra cui quella secondo cui la Polonia non dovrebbe accogliere nemmeno un immigrato musulmano.

Nel 2019 ha dichiarato: "Non vogliamo che la Polonia venga conquistata da musulmani, buddisti o altri...".

"Per me la società multiculturale non è un valore", ha aggiunto. "La cultura cristiana, il diritto romano, i filosofi greci, queste sono le virtù per noi".

Ada Lluch è un'attivista e influencer catalana di 26 anni, che ha suscitato polemiche per le sue posizioni nazionaliste e anti-immigrazione, avendo in precedenza rilasciato dichiarazioni controverse sul fatto che la Spagna fosse "migliore" sotto il dittatore spagnolo Francisco Franco in post condivisi su X in 2024, come riportato da El País.

In seguito al divieto, Lluch ha scritto su X: "Uno dei motivi per cui Keir Starmer ha detto che ci ha vietato di entrare nel Regno Unito è perché non portiamo soluzioni ai problemi. Penso che la soluzione sia ovvia: VOGLIAMO LA REMIGRAZIONE. E LA VOGLIAMO ORA!".

"Remigrazione" è uno slogan spesso utilizzato da parti dell'estrema destra europea. I sostenitori affermano che si tratta di una forma di controllo dell'immigrazione in risposta all'aumento dei livelli di migrazione, ma i critici, tra cui gruppi per i diritti umani ed esperti legali, lo hanno definito discriminatorio e razzista.

L'organizzazione no-profit Global Project Against Hate and Extremism, con sede negli Stati Uniti , lo descrive come un "concetto di politica suprematista bianca" che prevede l'allontanamento forzato di massa degli immigrati, dei rifugiati e dei loro discendenti sulla base della razza, dell'etnia, della cultura, dell'essere percepiti come "non bianchi" o della mancata "assimilazione".

Il concetto è stato collegato dai ricercatori alla teoria della "Grande Sostituzione" di estrema destra, che suggerisce che la civiltà occidentale è minacciata da un declino irreversibile, a causa del calo delle nascite e dell'afflusso di migranti dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

FILE - Tommy Robinson parla durante la marcia e il raduno di Unite the Kingdom, Londra, 13 settembre 2025 Joanna Chan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

La commentatrice politica olandese Eva Vlaardingerbroek ha dichiarato in precedenza: "Chiedono il sacrificio dei nostri figli sull'altare della migrazione di massa. Non meniamo il can per l'aia: questo è lo stupro, la sostituzione e l'omicidio del nostro popolo... La remigrazione è possibile, e sta a noi farla accadere".

Vlaardingerbroek ha ricevuto per la prima volta la notifica del ritiro dell'ETA a gennaio, pochi giorni dopo aver accusato Starmer di aver permesso "il continuo stupro e l'uccisione di ragazze britanniche da parte di bande di stupratori immigrati".

Il deputato fiammingo Filip Dewinter, che ha definito il governo di Starmer "comunista", è stato coinvolto in una controversia nel 2015, dopo aver condiviso un post su X in cui affermava che la parola "razzista" non era più un insulto ma era diventata un "titolo d'onore".

Dewinter ha incluso nel post l'hashtag #ikbenracistendaarbenikfierop, che si traduce come "Sono un razzista e ne sono orgoglioso" - prima di cancellarlo.

Nel suo discorso pronunciato in occasione dell'evento dello scorso anno, la 26enne influencer colombiano-americana Valentina Gomez ha detto alla folla che i "musulmani stupratori" stavano "conquistando" il Regno Unito.

"Inghilterra, hanno preso le tue armi, le tue spade e hanno violentato le tue donne", ha detto. "Non avete altro da perdere, ma c'è ancora speranza. Siete ancora la maggioranza. Quindi o combattete per questa nazione o lasciate che tutti questi musulmani stupratori e politici corrotti prendano il sopravvento".

Gomez ha più volte fatto dichiarazioni anti-musulmane, condividendo un video X che la ritraeva mentre bruciava un Corano nell'agosto del 2025, affermando che "le vostre figlie saranno violentate e i vostri figli decapitati - a meno che non mettiamo fine all'Islam una volta per tutte".

Perché i commentatori di estrema destra sono stati banditi?

Sebbene il Ministero dell'Interno non abbia confermato il motivo per cui a qualcuno di questi individui è stato vietato l'ingresso nel Regno Unito, possiamo esaminare le norme vigenti nel Paese per capire quale tipo di comportamento costituisca un rifiuto.

Il governo britannico può rifiutare l'ingresso per una vasta gamma di motivi, dalle condanne penali passate, alle violazioni del visto o, come in questo caso, perché la loro presenza non è "favorevole al bene pubblico". Questa è stata la motivazione addotta dal Ministro degli Interni Mahmood.

Contrariamente a quanto si legge in rete, il rifiuto di ingresso per questi motivi non è un'esclusiva dell'attuale governo laburista di Starmer.

Secondo una ricerca pubblicata dalla biblioteca della Camera dei Comuni, i governi conservatori che si sono succeduti in passato hanno utilizzato prevalentemente i divieti di visto per impedire l'ingresso a estremisti e "predicatori d'odio", concentrandosi su figure islamiche accusate di sostenere il terrorismo o la violenza settaria.

Tuttavia, sotto i conservatori sono stati vietati anche altri tipi di individui. Ad esempio, nel 2013, l'allora ministro degli Interni del Regno Unito, Theresa May, ha vietato l'ingresso nel Paese a due blogger statunitensi, Pamela Geller e Robert Spencer, citando le loro posizioni contro l'Islam.

Tra il maggio 2010 e il dicembre 2022, i successivi segretari agli Interni sotto i conservatori hanno ordinato l'esclusione di 369 persone dal Regno Unito, con una media di circa 30 casi all'anno, secondo i rapporti annuali sull'uso dei poteri antiterrorismo.

Pertanto, le affermazioni che ritraggono la politica come unica del governo laburista di Starmer - che è salito al potere nel luglio 2024 - sono fuorvianti, poiché tali misure erano già in vigore sotto i precedenti primi ministri conservatori.

Secondo il "Rapporto sui poteri dirompenti dell'antiterrorismo", 15 persone sono state escluse dal Regno Unito nel 2024, perché la loro presenza nel Paese non è stata considerata utile al bene pubblico.

Sui social media, coloro che si oppongono al divieto di visto hanno affermato che la libertà di parola non è più protetta nel Regno Unito.

Tuttavia, la legge britannica stabilisce che la libertà di parola è protetta dall'articolo 10 dello Human Rights Act del 1998, che incorpora la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, la legge consente esplicitamente ai governi di limitare la libertà di parola per prevenire reati o per questioni di sicurezza nazionale.

Il Public Order Act del 1986, emendato dal Racial and Religious Hatred Act del 2006, criminalizza la retorica che incita all'odio razziale o religioso. Ciò include l'uso di parole o comportamenti "minacciosi" o la distribuzione di materiale che intende fomentare l'odio religioso.

FILE - Persone manifestano durante la marcia e la manifestazione Unite the Kingdom guidata da Tommy Robinson, Londra, 13 settembre 2025 Joanna Chan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Tommy Robinson, una figura divisiva

Robinson è intervenuto su X per esortare i partecipanti alla manifestazione del 2026 a impegnarsi in una protesta pacifica, ma in precedenza ha affrontato ripetute critiche per la sua retorica, in particolare per aver usato il termine "invasori" per riferirsi ai richiedenti asilo.

Inoltre, ha diffuso informazioni errate sulle comunità di immigrati, ad esempio condividendo affermazioni false sull'autore degli attacchi di Southport del luglio 2024.

Ha affermato che l'aggressore che ha ucciso tre ragazze durante una lezione di danza a tema Taylor Swift era un richiedente asilo musulmano appena arrivato nel Regno Unito su una piccola barca.

In realtà, il 17enne autore dell'attentato era nato a Cardiff, nel Galles, da genitori ruandesi e non aveva alcun legame noto con l'Islam. Le false affermazioni sul sospetto hanno contribuito ad alimentare i disordini di massa e hanno segnato la più grande esplosione di violenza in Inghilterra dai disordini del 2011.

Durante l'edizione dello scorso anno della manifestazione, un discorso video del miliardario tecnologico Elon Musk, che ha anche amplificato le critiche alla linea dura di Starmer sull'immigrazione, è stato condannato da Downing Street, dopo aver detto alla folla "la violenza sta arrivando" e "o reagite o morite".

I governi britannici che si sono succedutima la tendenza sembra stia cambiando: durante il primo anno di mandato dei laburisti, l'immigrazione nel Regno Unito è diminuita di oltre due terzi nell'anno conclusosi a giugno 2025 - il dato annuale più basso dal 2021, secondo l'Office for National Statistics (ONS).

La cifra di 204.000 migranti netti nel Regno Unito è in netto contrasto con il picco registrato di 944.000 nell'anno conclusosi a marzo 2023, sotto il precedente governo conservatore. Secondo l'ONS, questo calo dell'80% circa è stato determinato principalmente dalla diminuzione degli arrivi per motivi di lavoro e di studio.

Uno studio del 2025 dell'Osservatorio sulle migrazioni dell'Università di Oxford afferma che è difficile confrontare i tassi di condanna e di incarcerazione tra cittadini britannici e non britannici perché non esistono statistiche affidabili sulle dimensioni della popolazione.

Tuttavia, le statistiche disponibili rivelano alcune tendenze. Ad esempio, i giovani adulti hanno maggiori probabilità di commettere reati indipendentemente dalla nazionalità; quando si controlla per età o sesso, i cittadini non britannici sono sottorappresentati nella popolazione carceraria; e i non britannici sono sovrarappresentati tra i trasgressori per reati di droga, ma sottorappresentati per rapina o violenza fisica, secondo lo studio.