Grazie all'intelligenza artificiale, queste scarpe permettono di triplicare la propria velocità a piedi

Immaginate di poter andare a fare la spesa o portare a spasso il vostro cane su un tapis roulant. Una start-up americana, la Shift Robotics, ha inventato un dispositivo da applicare alle scarpe per aumentare la velocità della propria camminata fino al 250%.

Esatto, potreste camminare fino a 11 km/h: circa tre volte più velocemente di quanto fareste normalmente. I "Moonwalker" assomigliano a dei pattini, ma non sono dotati di ruote libere, in modo da impedire la perdita di equilibrio. Grazie ad algoritmi di apprendimento automatico, si muovono solo quando lo fate voi: possono fermarsi quando volete, essere bloccati per salire o scendere le scale e regolare automaticamente la velocità quando siete in discesa.

Se si sta per salire sull'autobus, è sufficiente sollevare il tallone destro e poi riappoggiarlo a terra, in modo che il freno elettronico blocchi completamente le ruote. Per tornare a camminare al ritmo di una corsa, si esce da questa "modalità di stop" sollevando il tallone destro in aria e ruotandolo in senso orario, mantenendo la punta del piede a terra.

Un video di queste scarpe condiviso su TikTok è diventato virale all'inizio di quest'anno, accumulando 24,9 milioni di visualizzazioni fino ad oggi.

Migliorare la camminata, anziché sostituirla

Il fondatore e CEO dell'azienda, Xunjie Zhang, racconta che l'idea della sua invenzione è nata dopo aver sfiorato l'incidente con lo scooter mentre si recava al lavoro. È stato allora che si è chiesto perché lui, come molti altri, non andasse mai a piedi al lavoro.

"Molte persone non si affidano agli spostamenti a piedi. Questo è sorprendente, considerando che è molto più sicuro, più conveniente e migliore per l'ambiente", ha dichiarato Shift Robotics sulla sua pagina di crowdfunding su Kickstarter **.**Il problema, secondo il team, è che camminare è troppo lento: "Per questo abbiamo deciso di migliorare la camminata, anziché sostituirla".

Con un team di ingegneri che si occupano di propulsione a reazione presso il Carnegie Mellon's Robotic Institute, di esperti di robotica e designer di scarpe da ginnastica, Zhang ha trascorso gli ultimi cinque anni nel tentativo di concepire le scarpe più veloci del mondo "affidandosi all'ingegneria umana".

Shift Robotics sostiene che, a differenza dei pattini, le Moonwalker non richiedono alcuna abilità per essere utilizzate: basta camminare normalmente. Secondo l'azienda, l'intelligenza artificiale si adatta all'andatura di ciascun utente e gli algoritmi impiegano meno di dieci passi per apprendere il modo ci camminare dell'utente.

"Come nel caso dei tapis roulant che si vedono negli aeroporti, a ogni passo il nastro trasportatore si muove sotto i vostri piedi", ha detto Zhang a Business Insider, "più velocemente camminate, più velocemente le scarpe camminano con voi". "L'assenza di movimenti a ruota libera" è infatti una delle principali caratteristiche di sicurezza delle Moonwalker, ha aggiunto Zhang: "A meno che non si stia camminando, restano completamente bloccate".

Le scarpe sono fissate con una fibbia magnetica, che può essere sganciata in caso di malfunzionamento del dispositivo.

Il team ha lanciato Moonwalkers su Kickstarter nell'ottobre 2022 e da allora ha raccolto quasi 330mila dollari (303.600 euro). Le scarpe sono state testate da persone di età compresa tra i 15 e gli oltre 60 anni, e la maggior parte è stata in grado di camminare con "in modo abbastanza confortevole" dopo 10 o 15 minuti dal momento in cui le ha indossate, ha detto Zhang.

Le Moonwalker sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, al prezzo di 1.399 dollari (1.287 euro) al paio. Il costo elevato ha suscitato commenti sarcastici sui social media. "Pattini a rotelle così costosi?", ha scritto un utente di TikTok a proposito del video virale di TikTok. "Il marciapiede della mia città non lo renderebbe mai fattibile", si legge in un altro commento.