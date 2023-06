Perché in Bulgaria molte persone non possono permettersi i farmaci?

Ce lo spiega Nikolay Kostov, presidente dell'Associazione dei farmacisti bulgari

Nikolay Kostov è proprietario di 14 farmacie e dà lavoro a 350 persone in tutta la Bulgaria. È anche presidente dell'Associazione dei farmacisti bulgari. Sa bene che molti dei pazienti che si rivolgono alle sue farmacie non possono sempre permettersi tutti i farmaci di cui hanno bisogno. Secondo Kostov la particolarità del mercato bulgaro richiede un lavoro di squadra a livello europeo.

"La situazione in Bulgaria è molto particolare, perché ci sono molte persone che acquistano i farmaci sul mercato, al di fuori del Fondo di assicurazione sanitaria - dice Kostov -. In Europa occidentale questa percentuale di persone è quasi nulla, tutti acquistano attraverso il fondo assicurativo o l'assicurazione privata, a seconda del sistema. In Bulgaria ci sono almeno il doppio dei farmaci venduti al di fuori del Fondo di assicurazione sanitaria, e questo è un grosso problema per i cittadini".