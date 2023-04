Virgin Orbit dichiara la bancarotta. Licenziato l'85% dei dipendenti

Di Euronews

La Virgin Orbit ha ufficialmente dichiarato fallimento. La compagnia aerospaziale controllata al 75% dal magnate inglese Richard Branson ha chiesto la protezione per bancarotta secondo quanto previsto dal codice fallimentare statunitense dopo aver preso atto della mancanza di nuovi investitori.

La compagnia era nata nel 2017 per diventare fornitore di servizi per il lancio in orbita di piccoli satelliti.Era stata concepita come la sorella minore della Virgin Galactic, che si occupa invece dei voli spaziali suborbitali a scopo commerciale.

Insieme alla cessazione dell'attività "a tempo indeterminato" l'azienda lascerà a casa quasi 700 dipendenti (l'85% del totale), mantenendone solo un altro centinaio. Le operazioni della compagnia erano state sospese già il 15 marzo mentre la società cercava un'ancora di salvezza nella possibile buona riuscita di un investimento da 200 milioni di debito iniettati dall'operatore texano del venture capital Matthew Brown. Le trattative sono naufragate, mentre il titolo ha continuato a perdere quota nel frattempo.

Un altro fallimento era avvenuto sulla rampa di lancio il 10 gennaio 2023. Quel giorno il Regno Unito poteva diventare il primo Paese europeo nella storia a ospitare il lancio di un razzo che avrebbe portato in orbita nove satelliti. La missione è fallita per un malfunzionamento del vettore.

Da parte sua Branson fornirà attraverso la Virgin Investments, 31,6 milioni di dollari (29 milioni di euro) che serviranno per sostenere le spese dell’azienda. Continuerà nel frattempo la ricerca di un nuovo acquirente.