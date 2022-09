Inevitabilmente spinti dai cambiamenti comportamentali seguiti alla pandemia, negli ultimi anni i responsabili politici e gli urbanisti si sono sempre più concentrati sulla creazione di ambienti favorevoli alla deambulazione.

"La pandemia ha portato alla ribalta i bisogni fondamentali delle popolazioni urbane, come e dove le persone trascorrono il tempo nelle loro città", ha detto a Euronews Next Richard Lambert, direttore del think tank londinese sui trasporti urbani e dell'impresa sociale Fare City.

"Ciò ha portato a inviti a rendere permanenti questi cambiamenti temporanei, al modo in cui utilizziamo lo spazio nelle città e ad affrontare le questioni di equità sulla mancanza di accesso di molte popolazioni urbane a spazi aperti, verdi e adatti alle persone", ha aggiunto.

Città resilienti al clima

Tuttavia, anche prima dell'inizio della pandemia, le politiche urbane verso sistemi di trasporto più sostenibili erano già in atto a livello globale, nell'ambito dell'affrontare una serie di enormi sfide che le città debbono fronteggiare.

Le città contribuiscono per il 70% alle emissioni mondiali di gas serra e i trasporti ne sono responsabili per il 21%: il passaggio all'andare a piedi e in bicicletta può ridurre drasticamente le emissioni ed è il modo più rapido ed efficiente per decarbonizzare i trasporti.

Secondo Lambert, questo sarà fondamentale per "affrontare la sfida di come creare città resilienti al clima e più vivibili, che migliorino la qualità della vita per il previsto aumento continuo della popolazione urbana in tutto il mondo, in un clima globale in cambiamento".

Tra le 12 tendenze che daranno forma al futuro delle città previste da Deloitte, almeno quattro sono strettamente legate al rendere gli ambienti urbani più percorribili, creando spazi verdi, favorendo comunità sane, adottando sistemi di mobilità intelligenti e sostenibili.

Ci sono già molti esempi di grandi centri urbani in tutto il mondo, che incoraggiano gli abitanti a camminare di più, investendo in ambiziosi programmi di riferimento.

Barcelona City Council Credit Barcelona City Council.jpg

È il caso del progetto Superblock a Barcellona, ​​un'area di nove isolati chiusi al traffico che creano strade pedonali e ampie fasce di spazio verde in quello che Lambert definisce "un ottimo modello per la riallocazione dello spazio dalle auto e dalle persone, incentrato su blocchi residenziali a destinazione mista”.

Centri urbani a misura di persona

Ma trasformare veramente le nostre città in centri più pedonabili non si limita alla limitazione delle emissioni climatiche e al raggiungimento degli obiettivi 'netto zero', esamina anche l'impatto che i viaggi attivi possono avere sulla qualità della vita e sulle comunità stesse.

"Una parte fondamentale è garantire che le strade e gli spazi siano ugualmente accessibili a persone di tutte le età, sesso, etnia, abilità ed estrazione socio-economica", ha spiegato Lambert.

"Integrare l'accesso e le connessioni a misura di persona con sistemi e mezzi di trasporto sostenibili è importante per allontanarsi dalla dipendenza dai modi di trasporto privati".

Ultimo ma non meno importante, una città deve far desiderare alle persone di camminare attraverso interessanti opzioni di rete pedonale, sostiene Lambert, che comprenda l'estetica e la sensazione degli ambienti, come la vegetazione, la sicurezza, il rumore, la temperatura, la lunghezza e così via.

Un eccellente esempio di un programma di viaggio attivo accuratamente pianificato e progettato con gusto che sta apportando miglioramenti tangibili alla comunità locale, oltre a riqualificare il paesaggio, si trova vicino a Cambridge, in Inghilterra.

Piano principale di un'ampia infrastruttura di trasporto sostenibile, Waterbeach include una serie di percorsi pedonali lungo l'acqua che si collegano a percorsi fuori sede e collegano ai villaggi vicini, ai centri per l'impiego e alla stessa città di Cambridge.

Urban & CivicFletcher Priest Architects credit Urban & CivicFletcher Priest Architects.jpg

"Dallo stabilire una combinazione diversificata di uso del suolo, che riduca la necessità di viaggiare, all'investimento in infrastrutture sin dal primo giorno, ci sono molti modi per evitare precocemente comportamenti dipendenti dall'auto, poiché queste abitudini sono molto più difficili da rompere più avanti nella vita di uno schema”, ha detto a Euronews Next Stina Hokby, associato dello studio di Architettura e Design urbano dietro al progetto, Fletcher Priest Architects.

“Le infrastrutture pedonali svolgono un ruolo fondamentale, facilitando la scelta di forme di trasporto sostenibili rispetto all'auto”.

Il programma è stato progettato pensando a stili di vita sani, poiché comprende strutture sportive, piste ciclabili, aree giochi e 17.000 alberi appena piantati.

Guadagno economico e sociale

Oltre agli ovvi benefici per la salute, il viaggio attivo paga enormi dividendi anche per l'economia di una città: gli studi dimostrano che questi includono il miglioramento del regno urbano, l'occupazione diretta e la spesa, i risparmi finanziari nel settore sanitario e la crescita generalizzata e inclusiva.

"Le persone che camminano e vanno in bicicletta hanno maggiori probabilità di spendere di più nei negozi rispetto a quelle che guidano", ha affermato Lambert.

"Inoltre, è stato dimostrato che i valori degli immobili e delle proprietà aumentano quando i luoghi e le strade sono più pedonabili, sebbene ciò possa avere un impatto sull'equità di accesso alla vita nelle città".

Questo perché è più probabile che le aree con minori volumi di traffico favoriscano le connessioni sociali tra le comunità e, quindi, aumentino i livelli percepiti di vivibilità.

Ancora più importante, i programmi di viaggio attivi sono uno degli usi più efficaci dello spazio per affrontare i problemi della disuguaglianza e aumentare l'inclusione sociale nell'ambiente urbano.

Chiaramente, camminare o girare su ruote può essere considerata la forme di mobilità più equa, in quanto la meno costosa e in gran parte gratuita, afferma Lambert.

"La chiave è garantire che gli spazi e le strade nelle città su cui si lavora per promuovere i viaggi attivi siano fatti tenendo presente tutti gli utenti e le popolazioni della città, non solo quelli che attualmente utilizzano lo spazio o viaggiano con quella modalità", ha concluso.