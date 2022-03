In questo episodio di Real Economy ci concentriamo sull'assistenza macrofinanziaria (Amf) dell'Ue. Si tratta di aiuti finanziari di emergenza elargiti ai paesi vicini in tempi di crisi per aiutare a stabilizzare le loro economie. Negli ultimi 30 anni ci sono state 77 operazioni di Amf, per un valore di 16 miliardi di euro, che hanno aiutato 27 paesi. L'esempio più recente è il finanziamento di 1,2 miliardi di euro fornito all'Ucraina.

L'assistenza viene elargita sotto forma di prestiti a condizioni molto favorevoli e bassi tassi d'interesse. Per ottenere il denaro, i paesi devono firmare un programma di finanziamento con il Fondo monetario internazionale, soddisfare alcune condizioni come il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, e attuare riforme democratiche, economiche e di governance. L'obiettivo più ampio è quello di contribuire a garantire la stabilità e la prosperità oltre i confini europei. L'obiettivo più ampio è quello di contribuire a garantire la stabilità e la prosperità al di fuori dell'Ue.

Macedonia del Nord

La Macedonia del Nord, paese candidato ad entrare nell'Unione europea, ha ricevuto 160 milioni di euro in prestiti di emergenza dall'Unione europea per aiutare a stabilizzare l'economia dopo la pandemia. La messa in cassa integrazione di molti lavoratori ha generato un effetto a catena: da un lato una riduzione del gettito fiscale, dall'altro l'esplosione della spesa sociale. Inoltre gli investimenti diretti dall'estero sono calati, sottraendo una grossa fetta alle finanze del paese. Il tasso di disoccupazione giovanile della Macedonia del Nord si era ridotto costantemente dal 2005, ma nel 2020 è tornato a salire.

La Macedonia del Nord ha ricevuto un prestito di 160 milioni di euro dall'Unione europea Euronews

L'impatto sui giovani

Per troavre un lavoro i giovani del paese possono beneficiare del rafforzamento della garanzia per i giovani, una misura dell'Unione europea messa in pratica dall'agenzia per l'impiego del paese. "È stato stressante dover cominciare la carriera durante la pandemia, soprattutto per i giovani - dice Maria Sepetovska, una ragazza di 23 anni che ha trovato un impiego grazie a questo meccanismo -. In realtà sono sempre più fiduciosa, soprattutto perché ci sono molti programmi che sostengono il nostro paese. A me è andata bene, ma purtroppo non è lo stesso per molti altri giovani macedoni. Per alcuni di loro è molto più difficile trovare un'opportunità. Non è il massimo".

Per ottenere la seconda tranche dei finanziamenti la Macedonia del Nord ha dovuto soddisfare una serie di condizioni, tra cui la creazione di un'unità dedicata all'impiego dei giovani. I 160 milioni in assistenza macrofinanziaria hanno aiutato la Macedonia del Nord a superare la tempesta, ma l'obiettivo principale degli aiuti va oltre le esigenze immediate.

"Nell'immediato il denaro era necessario per finanziare alcune delle esigenze di bilancio - dice Shenaj Hadzimustafa, professoressa di economia e commercio all'Università del Sud Est Europa -. Ma a lungo termine sono le riforme che rimarranno e avranno un impatto positivo sul bilancio. Queste riforme avranno un impatto non solo sul breve periodo, ma anche sul medio e lungo periodo".

L'assistenza macrofinanziaria esiste da quattro decenni. Di recente ne ha beneficiato anche l'Ucraina, che ha ricevuto 1,2 miliardi di euro. Il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, spiega l'impatto del programma sulle frontiere dell'Unione. "Naturalmente abbiamo interesse alla stabilità dell'area - dice Gentiloni -. Stabilità dei flussi migratori. Pace duratura. Abbiamo anche un enorme interesse come partner commerciali di questi paesi, perché gli stati membri dell'Unione europea sono il principale partner commerciale di tutti questi paesi".

Dimitar Kovačevski, premier della Macedonia del Nord Euronews

Abbiamo parlato della situazione economica del paese con il premier Dimitar Kovačevski. Qual è stato l'impatto dell'assistenza macrofinanziaria?

L'assistenza macrofinanziaria ci ha aiutato molto, non solo dal punto di vista della pura assistenza finanziaria. Ci ha permesso di continuare le riforme che avevamo avviato nel campo della gestione delle finanze pubbliche e in altri settori. Ma ha anche dato un chiaro segnale alle altre istituzioni internazionali e finanziarie e ai donatori con cui stiamo cooperando: abbiamo una politica economica stabile in tempi di crisi.

Quanto è stato difficile attuare queste riforme?

La lotta contro il crimine e la corruzione ha dato risultati, poiché abbiamo migliorato la nostra posizione nei rapporti di Transparency International. Oggi abbiamo condizioni democratiche, in passato c'erano carenze nelle procedure democratiche nel paese. Siamo molto felici di questo.

Come vi assicurerete che le riforme non si fermino qui e che siano pienamente attuate in futuro?

Abbiamo fatto in modo di coordinarci con le istituzioni dell'Unione europea e con la Commissione europea, quindi abbiamo rapporti regolari. Abbiamo anche lavorato molto sull'attuazione di meccanismi interni nel paese e nelle istituzioni pubbliche per garantire che queste riforme siano portate avanti.

La Macedonia del Nord è candidata ad entrare nell'Unione. Il prossimo passo sono i colloqui di adesione. Crede che inizieranno presto?

La Macedonia del Nord ha un chiaro obiettivo strategico, diventare un membro a pieno titolo delle associazioni euro-atlantiche. L'anno scorso abbiamo celebrato il 30° anniversario della nostra indipendenza e siamo diventati il 30° membro della Nato. Siamo candidati ad entrare nell'Unione da 17 anni, ma non abbiamo ancora iniziato i negoziati. Purtroppo, l'anno scorso è sorto un altro ostacolo, posto dal precedente governo bulgaro. Abbiamo riavviato il dialogo con il nuovo governo bulgaro. C'è già stato un incontro a Skopje per ristabilire la fiducia.